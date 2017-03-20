Власти Уфы разрешили митинг сторонников Навального

Напомним, что организаторы митинга, представители в Башкирии Партии Прогресса, рассчитывали провести его на площади перед ДК Химик при условии, что митинг будет согласован с администрацией города. Уведомление было направлено городским властям. Администрация Уфы предложила микрорайон Затон в качестве альтернативной площадки для митинга 26 марта 2017 года, т.к. на площади перед ДК Химик уже запланировано другое публичное мероприятие.

Целями митинга являются выступления в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц РФ, требование Партии Прогресса, её лидера Алексея Навального и населения отставки премьер-министра Дмитрия Медведева, а также раздача информационных материалов.