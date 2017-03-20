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10:41 (мск), источник: PROUFU.ru

Власти Уфы разрешили митинг сторонников Навального

В столице Башкирии сторонниками Навального запланирован митинг. Мероприятие состоится 26 марта на сквере «Волна» в Затоне.

Напомним, что организаторы митинга, представители в Башкирии Партии Прогресса, рассчитывали провести его на площади перед ДК Химик при условии, что митинг будет согласован с администрацией города. Уведомление было направлено городским властям. Администрация Уфы предложила микрорайон Затон в качестве альтернативной площадки для митинга 26 марта 2017 года, т.к. на площади перед ДК Химик уже запланировано другое публичное мероприятие.

Целями митинга являются выступления в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц РФ, требование Партии Прогресса, её лидера Алексея Навального и населения отставки премьер-министра Дмитрия Медведева, а также раздача информационных материалов.

К слову, митинг против коррупции 26 марта пройдёт по всей стране. Каждый желающий может участвовать в мероприятии в своём городе. Среди требований — выступление в поддержку подробного расследования коррупционных актов высокопоставленных чиновников страны, требование отставки Дмитрия Медведева и т. д.

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