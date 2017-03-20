Все кандидаты в президенты РАН сняли свои кандидатуры

На пост президента РАН претендовали действующий глава академии Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Александр Макаров.

Ранее Макаров и Панченко предложили усовершенствовать процедуру выборов главы РАН, сделав их прозрачными. Как рассказал Фортов, устав организации может быть пересмотрен в течение полугода.

Владимир Фортов занимает пост главы РАН с мая 2013 года.