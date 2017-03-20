Все кандидаты в президенты РАН сняли свои кандидатуры
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Все три кандидата на должность президента Российской академии наук сняли свои кандидатуры.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Все три кандидата на должность президента Российской академии наук сняли свои кандидатуры.
На пост президента РАН претендовали действующий глава академии Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Александр Макаров.
Ранее Макаров и Панченко предложили усовершенствовать процедуру выборов главы РАН, сделав их прозрачными. Как рассказал Фортов, устав организации может быть пересмотрен в течение полугода.
Владимир Фортов занимает пост главы РАН с мая 2013 года.