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11:27 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Харьковской области активисты планируют расширить блокаду

В Харьковской области активисты заявляют, что решение СНБО о приостановке торговли с ОРДЛО не действует и добиваются расширения блокады.

Источник: Telegraf.com.ua

Они решили установить новые редуты в регионе уже в ближайшие дни. Об этом активисты объявили во время акции в поддержку блокады, говорится в сюжете ТСН. Ранок.

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По их словам, решение СНБО о прекращении торговли с оккупированными территориями на самом деле не действует, поэтому будут устанавливать новые редуты, чтобы окончательно прекратить транспортное сообщение.

На прошлой неделе активисты уже попытались установить редут в городе Купянск, впрочем после переговоров с местными властями и правоохранителями блокировать железную дорогу не стали.

«Есть информация, есть некоторые факты того, что по Харьковской области осуществляется перевозка угля, незаконных товаров, которые не фиксируются никакими документами, поэтому мы сейчас анализируем эту ситуацию. Если факты подтвердятся, то будет приниматься решение о возможном установлении редута в Харьковской области», — рассказал активист Дмитрий Олейник.

Как сообщалось, 15 марта СНБО принял решение о прекращении грузовых перевозок на неподконтрольную Украине часть Донецкой и Луганской областей.

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