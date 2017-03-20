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11:35 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: Беларусь не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах

«Как бы ни складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это все вопросы решаемые. Это наши вопросы — Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя. Это не подлежит никакому виду торговли», — подчеркнул белорусский лидер.

Источник: БЕЛТА

20 марта, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Беларусь не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня при докладе замысла совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», передает корреспондент БЕЛТА.

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«Для средств массовой информации особо отмечу, что вопреки мнениям отдельных “экспертов” никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов», — заявил глава государства.

«Как бы ни складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это все вопросы решаемые. Это наши вопросы — Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя. Это не подлежит никакому виду торговли», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, международная обстановка обязывает непрерывно повышать мастерство и уровень региональной группировки войск для защиты западных рубежей Союзного государства. «Предстоящее учение является лучшим способом проверить готовность военнослужащих двух стран к взаимодействию. Таким образом мы укрепляем свою общую обороноспособность и будем это делать впредь», — сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что много лет назад Беларусь и Россия условились проводить подобные учения поочередно на территории одной и другой стран, сейчас очередь Беларуси.

Президент также отметил, что на западном направлении у Беларуси и России создана мощная группировка вооруженных сил, основу которых составляет белорусская армия. «В случае конфликта, не дай бог войны, существует определенный план ведения боевых действий силами белорусских Вооруженных Сил, которые немедленно подкрепляются соответствующими вооруженными силами Российской Федерации, — сказал глава государства. — Мы ни от кого никогда не скрывали и не скрываем, что в мирное время порох надо держать сухим».

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