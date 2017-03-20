Путин назначил нового директора Федеральной службы судебных приставов

Должность главы ФССП освободилась после того, как 15 февраля Путин назначил прежнего директора службы Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Карелии вместо отправленного в отставку губернатора Александра Худилайнена. С тех пор обязанности руководителя ФССП временно исполнял первый заместитель директора ФССП Сергей Сазанов.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Аристова директором Федеральной службы судебных приставов — главным судебным приставом Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. До последнего времени Аристов занимал должность заместителя министра юстиции.

Дмитрий Аристов родился 12 января 1972 года в Соликамске Пермской области. В 1989 году окончил Киевское суворовское военное училище Министерства обороны СССР.

Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии Хрулева, Военный финансово-экономический университет Минобороны, Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел. С августа 1989 года по февраль 2008 года служил в вооруженных силах.

С февраля 2008 года по февраль 2009 года — начальник отдела управления главного управления Генпрокуратуры. С февраля 2009 года по июнь 2010 года — замдиректора департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов, с июня 2010 года по август 2012 года — директор департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста.

Указом президента от 31 августа 2012 года был назначен на должность заместителя министра юстиции. Действительный государственный советник 1 класса, полковник запаса. Награжден почетной грамотой президента.