Путин назначил нового директора Федеральной службы судебных приставов
Службу возглавил заместитель министра юстиции Дмитрий Аристов.
Службу возглавил заместитель министра юстиции Дмитрий Аристов.
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Аристова директором Федеральной службы судебных приставов — главным судебным приставом Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, сообщила в понедельник
Должность главы ФССП освободилась после того, как 15 февраля Путин назначил прежнего директора службы Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Карелии вместо отправленного в отставку губернатора Александра Худилайнена. С тех пор обязанности руководителя ФССП временно исполнял первый заместитель директора ФССП Сергей Сазанов.
Дмитрий Аристов родился 12 января 1972 года в Соликамске Пермской области. В 1989 году окончил Киевское суворовское военное училище Министерства обороны СССР.
Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии Хрулева, Военный
С февраля 2008 года по февраль 2009 года — начальник отдела управления главного управления Генпрокуратуры. С февраля 2009 года по июнь 2010 года — замдиректора департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов, с июня 2010 года по август 2012 года — директор департамента
Указом президента от 31 августа 2012 года был назначен на должность заместителя министра юстиции. Действительный государственный советник 1 класса, полковник запаса. Награжден почетной грамотой президента.