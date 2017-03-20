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11:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Штабу Навального в Хабаровске предложили митинговать подальше от центра и «впаяли» штраф

Комсомольским сторонникам главного антикоррупционера страны также отказали в заявленном месте встречи, но предложили приемлемую альтернативу.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 марта, AmurMedia.

Несладко приходится хабаровским активистам штаба оппозиционера Алексея Навального, которым вначале не согласовали место для проведения митинга, предложив вариант за пределами центра города, а затем и вовсе присудили административный штраф. Их коллегам по идеологической борьбе из Комсомольска тоже не согласовали место акции, но зато предложили приемлемую альтернативу, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Сегодня мы отнесли в мэрию наш ответ по митингу 26 марта, предложили несколько альтернативных площадок в центре города. Теперь дело за мэрией. Ответа ждем либо завтра вечером, либо уже в четверг, но четверг — это самый поздний срок для ответа, — сообщил Алексей Ворсин.

Митинг сторонники Алексея Навального наметили в рамках объявленной оппозиционером общероссийской акции против коррупции в высших эшелонах власти. День ее проведения — 26 марта. Однако на эту же дату и также в центре Хабаровска свою акцию в поддержку власти запланировали члены «Национально-освободительного движения», которые опередили штаб Навального с подачей заявки в мэрию. В минувшую пятницу оппозиционеры получили ответ из мэрии, в котором в проведении митинга в центре города им отказали, взамен предложив собраться не в Центральном, а в Железнодорожном районе у памятника партизанам.

Примечательно, что и в Комсомольске-на-Амуре организаторам аналогичной акции в поддержку Навального тоже отказали в проведении в указанном в заявлении месте. Причем и причина была та же: опоздали.

— В качестве места для проведения пикета мы заявили центральную площадь Юности, которая находится возле мэрии. Нам сообщили, что на этой площади в этот же день свою публичную акцию, оказывается, запланировала «Единая Россия». Конечно, раньше нас. Предложили другие места, но также в центре города: набережная Амура или площадь Володарского. Думаю, что остановимся на первом варианте, — рассказал организатор акции в Комсомольске-на-Амуре депутат Комсомольской гордумы Олег Паньков.

Стоит напомнить, что хабаровским сторонникам Алексея Навального пришлось явно тяжелее. В пятницу в мэрии Алексея Ворсина также поджидали сотрудники центра противодействия экстремизму, обвинившие его в незаконной агитации. По версии правоохранительных органов, агитировал он за проведение митинга в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу была назначено и время проведения судебного заседания в Краснофлотском районном суде по этому поводу. Однако состоялось это заседание, намеченное на сегодняшний день, 12.00, только вечером.

— Порядок поменялся из-за того, что по статье о незаконной агитации не предусмотрен административный арест, и, следовательно, вопрос не рассматривается, как предполагалось ранее, в срочном порядке. Запланированное судебное заседание отменили и назначили новое, — пояснил Алексей Ворсин.

Выслушав доводы сторон, судья согласился со следствием и присудил оппозиционеру выплатить административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Решит ли суд, что такой же штраф должен платить второй организатор митинга Михаил Беседин пока неизвестно, так как суд еще не закончился.

— Михаил Беседин никакой информации о митинге в Сети не размещал, так что заподозрить его в незаконной агитации нельзя. В любом случае мы намерены обжаловать штраф в вышестоящей судебной инстанции, — сказал Алексей Ворсин.

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