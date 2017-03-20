Штабу Навального в Хабаровске предложили митинговать подальше от центра и «впаяли» штраф
Комсомольским сторонникам главного антикоррупционера страны также отказали в заявленном месте встречи, но предложили приемлемую альтернативу.
Комсомольским сторонникам главного антикоррупционера страны также отказали в заявленном месте встречи, но предложили приемлемую альтернативу.
Хабаровск, 20 марта, AmurMedia.
Несладко приходится хабаровским активистам штаба оппозиционера Алексея Навального, которым вначале не согласовали место для проведения митинга, предложив вариант за пределами центра города, а затем и вовсе присудили административный штраф. Их коллегам по идеологической борьбе из Комсомольска тоже не согласовали место акции, но зато предложили приемлемую альтернативу, сообщает корр. ИА AmurMedia.
— Сегодня мы отнесли в мэрию наш ответ по митингу 26 марта, предложили несколько альтернативных площадок в центре города. Теперь дело за мэрией. Ответа ждем либо завтра вечером, либо уже в четверг, но четверг — это самый поздний срок для ответа, — сообщил Алексей Ворсин.
Митинг сторонники Алексея Навального наметили в рамках объявленной оппозиционером общероссийской акции против коррупции в высших эшелонах власти. День ее проведения — 26 марта. Однако на эту же дату и также в центре Хабаровска свою акцию в поддержку власти запланировали члены «Национально-освободительного движения», которые опередили штаб Навального с подачей заявки в мэрию. В минувшую пятницу оппозиционеры получили ответ из мэрии, в котором в проведении митинга в центре города им отказали, взамен предложив собраться не в Центральном, а в Железнодорожном районе у памятника партизанам.
Примечательно, что и в
— В качестве места для проведения пикета мы заявили центральную площадь Юности, которая находится возле мэрии. Нам сообщили, что на этой площади в этот же день свою публичную акцию, оказывается, запланировала «Единая Россия». Конечно, раньше нас. Предложили другие места, но также в центре города: набережная Амура или площадь Володарского. Думаю, что остановимся на первом варианте, — рассказал организатор акции в
Стоит напомнить, что хабаровским сторонникам Алексея Навального пришлось явно тяжелее. В пятницу в мэрии Алексея Ворсина также поджидали сотрудники центра противодействия экстремизму, обвинившие его в незаконной агитации. По версии правоохранительных органов, агитировал он за проведение митинга в соцсети «ВКонтакте».
В пятницу была назначено и время проведения судебного заседания в Краснофлотском районном суде по этому поводу. Однако состоялось это заседание, намеченное на сегодняшний день, 12.00, только вечером.
— Порядок поменялся
Выслушав доводы сторон, судья согласился со следствием и присудил оппозиционеру выплатить административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Решит ли суд, что такой же штраф должен платить второй организатор митинга Михаил Беседин пока неизвестно, так как суд еще не закончился.
— Михаил Беседин никакой информации о митинге в Сети не размещал, так что заподозрить его в незаконной агитации нельзя. В любом случае мы намерены обжаловать штраф в вышестоящей судебной инстанции, — сказал Алексей Ворсин.