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11:28 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов намерен назначить директором правового департамента Светлану Киселеву

Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов намерен назначить директором правового департамента горадминистрации Светлану Киселеву.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом он сообщил после оперативного совещания 20 марта 2017 года. Светлана Киселева является начальником управления обеспечения инвестиционных процессов министерства инвестиций Нижегородской области. Сергей Белов отметил, что к предыдущему директору департамента правового обеспечения Елене Евсиковой у него претензий нет — она уходит с должности «по семейным обстоятельствам».

«Светлана Киселева будет назначена после того, как соберет необходимый пакет документов. Она имеет большой опыт работы в облправительстве», — рассказал Сергей Белов.

Напомним, 7 марта стало известно, что Елена Евсикова покидает свой пост. Правовой департамент в январе 2017 года был передан в блок зама сити-менеджера по соцвопросам, которым также в январе была утверждена экс-министр инвестиционной политики Нижегородской области Наталия Казачкова.

Кроме того, в «социальный» блок был отдан комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами. Елена Евсикова проработала в должности начальника правового департамента меньше года, она была назначена в мае 2016 года. Всего же Евсикова проработала в горадминистрации около 18 лет, с 1999 года. С 2013 года являлась заместителем директора департамента правового обеспечения.

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