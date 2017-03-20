Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов намерен назначить директором правового департамента Светлану Киселеву

Об этом он сообщил после оперативного совещания 20 марта 2017 года. Светлана Киселева является начальником управления обеспечения инвестиционных процессов министерства инвестиций Нижегородской области. Сергей Белов отметил, что к предыдущему директору департамента правового обеспечения Елене Евсиковой у него претензий нет — она уходит с должности «по семейным обстоятельствам».

«Светлана Киселева будет назначена после того, как соберет необходимый пакет документов. Она имеет большой опыт работы в облправительстве», — рассказал Сергей Белов.

Напомним, 7 марта стало известно, что Елена Евсикова покидает свой пост. Правовой департамент в январе 2017 года был передан в блок зама сити-менеджера по соцвопросам, которым также в январе была утверждена экс-министр инвестиционной политики Нижегородской области Наталия Казачкова.

Кроме того, в «социальный» блок был отдан комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами. Елена Евсикова проработала в должности начальника правового департамента меньше года, она была назначена в мае 2016 года. Всего же Евсикова проработала в горадминистрации около 18 лет, с 1999 года. С 2013 года являлась заместителем директора департамента правового обеспечения.