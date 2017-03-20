Казахстан и Россия договорились о совместной помощи Кыргызстану
Положение дел в Центральной Азии и ЕАЭС обсудили в Астане на площадке
Положение дел в Центральной Азии и ЕАЭС обсудили в Астане на площадке
Руководитель кыргызского Центра перспективных исследований Сергей Масаулов рассказал об участии Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе.
«Деятельность Кыргызстана в ЕАЭС в настоящее время еще не достигла тех показателей, при которых для общественности выгода от участия страны в объединении станет столь же очевидной, сколь и для экспертных кругов. Функционирование того же
Вместе с тем, как подчеркнул Сергей Масаулов, одной из целей встречи президента России Владимира Путина с казахстанским президентом Нурсултаном Назарбаевым в Алматы было намерение обсудить, возможно ли предоставить Кыргызстану помощь в адаптации к условиям ЕАЭС.
«По всей видимости, президенты Казахстана и России обсудили возможность сохранения для Кыргызстана определенных преференций в период окончания льготного пребывания в союзе», — считает Сергей Масаулов.
Напомним, 17 марта Астана и Бишкек подписали документы о предоставлении технической и финансовой помощи Кыргызстану в процессе адаптации экономики страны в связи с ее членством в Евразийском экономическом союзе. Согласно договору, Казахстан увеличит объемы финансовой поддержки Кыргызстану с 7 млн до 41 млн долларов. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, в том числе на строительство, модернизацию и дооснащение
Еще одним конкретным результатом стало указание на необходимость разработки системы мер по адаптации кыргызского законодательства к юридической инфраструктуре ЕАЭС. Наконец, Сергей Масаулов упомянул еще одно направление, связанное с поддержанием безопасности Кыргызстана. Речь шла о модернизации кыргызской армии.
Кроме того, эксперт прокомментировал ожидания отдельной части кыргызстанцев, которые, по его словам, были оторваны от реальности:
«В преддверии президентских выборов в стране бытовало ошибочное мнение, что в рамках своего визита российский лидер “назначит” нового президента Кыргызстана. В действительности это, конечно же, не так, что, собственно, и было озвучено Путиным в ходе общения с прессой. Общественность Кыргызстана может и будет самостоятельно выбирать дальнейший курс развития страны. И Москва это понимает», — сказал эксперт.
В свою очередь, руководитель сектора изучения политических процессов и вызовов современности уфимского Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Булат Мурзагалеев акцентировал внимание на внешнеполитических приоритетах нового руководства Республики Узбекистан.
«Зачастую события, происходящие в мире, неверно воспринимаются общественностью. Так случилось и с прошедшим недавно визитом Президента РУ Шавката Мирзиеева в Туркменистан. СМИ были наполнены громкими заявлениями о том, что своими действиями официальный Ташкент стремится выказать свое пренебрежение контактами и с Москвой, и с Пекином, и с Вашингтоном. На деле все куда логичней. Узбекистан в данном контексте стремится решить наиболее актуальные для страны вопросы — взаимоотношения с соседями. Сотрудничество же с вышеозначенными игроками уже мирового уровня, Ташкент, скорее всего, традиционно будет держать на равнозначных уровнях», — заявил Булат Мурзагалеев.
Отметим, что 22 и 23 марта состоится визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Астану, где в том числе пройдет первый за долгое время
Между тем, глава сектора изучения мировой экономики и евразийских интеграционных процессов Центра «Берлек-Единство» Алексей Чекрыжов заметил, что в качестве официальной цели визита президента России в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан обозначалось 25-летие установления дипломатических отношений России с этими странами. Однако вместе с официальной частью, стороны обсудили ряд наиболее актуальных вопросов межгосударственного уровня.
«Сегодня до сих пор наблюдается спад в динамике двух- и многосторонней торговли между резидентами ЕАЭС, а также между участниками объединения и соседними по региону странами. Все это довольно активно обсуждается в СМИ, что, объективно, создает негативный фон вокруг