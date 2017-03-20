В Европарламенте обеспокоены ростом российского влияния в Сербии

«Россия сознательно проводит в Сербии стратегию дестабилизации. Это повод для серьезного беспокойства», — сказал Макаллистер в интервью газете Die Welt, опубликованном в понедельник.

Москва пытается оказать массированное влияние на СМИ, некоторых политиков, а также на гражданское общество в Сербии

Несмотря на то, что Евросоюз — крупнейший инвестор в Сербии — намеревается до 2020 года выделить Сербии около 1,5 млрд евро финансовой помощи на осуществление реформ и развития экономики, «Россия воспринимается сербским обществом как самый главный союзник», подчеркнул политик.

«Балканы — это регион повышенной взрывоопасности, где в результате безответственных действий в кратчайшие сроки могут вновь оживиться конфликты, которые давно считаются преодоленными», — отметил Макаллистер, слова которого приводит радиостанция Deutsche Welle.

По мнению евродепутата, Брюсселю необходимо «при помощи сербских политиков и гражданского общества сделать свою полезную деятельность еще более наглядной».

Сербия является официальным кандидатом на вступление в ЕС с 2012 года.