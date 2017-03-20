Администрация Частинского района оштрафована на 100 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, в 2014 году представитель Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края внес предписание в адрес администрации района. До 1 декабря 2015 года чиновники должны были разработать и согласовать проект реставрации земской школы.

По ходатайству администрации района срок был продлен до 1 декабря 2016 года. Но и в этот срок ничего не было сделано.

Большесосновский районный суд признал администрацию Частинского муниципального района виновной в совершении административного правонарушения. В качестве наказания чиновники были оштрафованы на 100 тысяч рублей.

Не согласившись с таким решением суда, они обратились в краевой суд с апелляционной жалобой. В итоге жалобу отклонили, решение суда первой инстанции оставили без изменения.