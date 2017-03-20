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12:10 (мск), источник: Городской репортер

На пост сити-менеджера Волгодонска претендуют два человека

Два участника отбора вышли в финальную часть конкурса по выбору главы администрации Волгодонска — это Виктор Мельников и Валерий Красов, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, как ранее сообщал «Городской репортер», всего в конкурсную комиссию поступило шесть заявлений от кандидатов. Во время отбора выяснилось, что один из кандидатов на заседание комиссии не пришел.

«В течение 30 минут пять кандидатов на должность ответили на тестовые задания. По окончании их проверки прошло индивидуальное собеседование. Для выступления с докладом об основных направлениях деятельности на должности главы администрации города Волгодонска каждому участнику было предоставлено до 15 минут», — уточнили в пресс-службе.

По итогам конкурсного отбора наивысшую оценку получили два участника — глава администрации Волгодонского района Виктор Мельников и заместитель главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону Валерий Красов. Эти кандидатуры будут представлены депутатам волгодонской Думы, которая утвердит одного из них на должность главы администрации Волгодонска 24 марта 2017 года.

Добавим, что действующий глава администрации Волгодонска Андрей Иванов не подал документы на участие в конкурсе по замещению должности.

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