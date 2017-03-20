На пост сити-менеджера Волгодонска претендуют два человека
Два участника отбора вышли в финальную часть конкурса по выбору главы администрации Волгодонска — это Виктор Мельников и Валерий Красов, сообщает
Два участника отбора вышли в финальную часть конкурса по выбору главы администрации Волгодонска — это Виктор Мельников и Валерий Красов, сообщает
Напомним, как ранее сообщал «Городской репортер», всего в конкурсную комиссию поступило шесть заявлений от кандидатов. Во время отбора выяснилось, что один из кандидатов на заседание комиссии не пришел.
«В течение 30 минут пять кандидатов на должность ответили на тестовые задания. По окончании их проверки прошло индивидуальное собеседование. Для выступления с докладом об основных направлениях деятельности на должности главы администрации города Волгодонска каждому участнику было предоставлено до 15 минут», — уточнили в
По итогам конкурсного отбора наивысшую оценку получили два участника — глава администрации Волгодонского района Виктор Мельников и заместитель главы администрации Пролетарского района
Добавим, что действующий глава администрации Волгодонска Андрей Иванов не подал документы на участие в конкурсе по замещению должности.