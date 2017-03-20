Главой Еманжелинского района на второй срок переизбран Светлов
Его кандидатуру депутаты районного Собрания поддержали единогласно.
Его кандидатуру депутаты районного Собрания поддержали единогласно.
Главой Еманжелинского района (Челябинская область) переизбран Евгений Светлов, полномочия которого истекают в марте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, по итогам конкурсного отбора, который состоялся 16 марта, на голосование депутатов райсобрания были предложены две кандидатуры — Светлова и индивидуального предпринимателя, депутата муниципального образования Александра Ерофеева.
«Сегодня, 20 марта, депутаты районного Собрания единогласно поддержали кандидатуру действующего главы Евгения Светлова», — сообщили в
С повторным избранием на должность руководителя Еманжелинского муниципального района Светлова поздравил губернатор Борис Дубровский: «Высокое доверие, оказанное депутатами, свидетельствует о той репутации, что вы приобрели за время руководства районом. Уверен, что это доверие послужит дополнительным стимулом к эффективной и ответственной работе».
Светлов Евгений Владимирович родился 13 марта 1973 года. В марте 2005 был избран в Совет депутатов Красногорского городского поселения, занимал должность заместителя председателя комиссии по социальным вопросам. В 2012 году стал главой Еманжелинского района.