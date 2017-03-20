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13:30 (мск), источник: Om1.ru

ПАТП-2 Омска возглавил Марат Саликов

Прежний руководитель Александр Кротов уволился по собственному желанию. Его новое место работы неизвестно.

Новый руководитель департамента транспорта администрации города Омска Алексей Мартыненко продолжает менять топ-менеджеров муниципальных транспортных предприятий.

Сегодня стало известно об увольнении директора ПАТП-2 Александра Кротова. Его место занял небезызвестный Марат Саликов, ранее возглавлявший ПАТП-4. Саликов руководил «Пассажирским предприятием № 4» после возбуждения уголовного дела на директора Александра Чертоляса, который какое-то время не мог исполнять свои обязанности из-за ограничения свободы.

Чертоляс, напомним, попал под уголовное преследование после резонансной аварии на Сыропятском тракте, где 24 июня 2015 года в ходе столкновения пассажирского автобуса и «КамАЗа» погибли 16 человек и еще 11 получили травмы. Автобус ПАТП был зафрахтован для перевозки рабочих птицефабрики «Сибирская».

Чертоляс некоторое время провел в СИЗО, но затем ему заменили меру пресечения на домашний арест. А в декабре 2016 года Омский областной суд выпустил его из-под ареста и он вернулся на работу.

Что касается Саликова, то попал в ПАТП-2 транзитом, так как был назначен директором БУ «Центртранс», но проработал в этой должности лишь месяц. При назначении Саликова в «Центртранс» предполагалось, что учреждение усовершенствует работу единой диспетчерской службы и поставит под свой контроль работу частных маршрутных такси.

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