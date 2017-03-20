Исполняющим обязанности главы Ленинского района стал Олег Зятев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта, ИА УралПолит.Ru. Исполняющим обязанности главы Ленинского района Екатеринбурга назначен Олег Зятев.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта, ИА УралПолит.Ru. Исполняющим обязанности главы Ленинского района Екатеринбурга назначен Олег Зятев.
Ранее он занимал пост заместителя главы администрации Ленинского района по вопросам благоустройства. Исполняя обязанности главы, Зятев продолжит курировать этот блок вопросов, сообщает
Новый глава районной администрации был представлен сотрудникам на совещании 20 марта.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», ранее занимавший этот пост Евгений Архипов был назначен