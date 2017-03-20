Главным спасателем Кубани назначен Александр Тарарыкин

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, 20 марта новый глава ведомства был представлен губернатору региона Вениамину Кондратьеву.

Глава Южного регионального центра МЧС РФ Игорь Одер представил Тарарыкина как «профессионала высокого класса», отметив, что своей эффективной работой в краевом управлении он заслужил уважение и поддержку коллег. Также, новый глава чрезвычайного ведомства четко понимает, какие задачи стоят перед региональным управлением. Это, в частности, дальнейшее развитие подразделения «Кубань — Спас», а также участие в обеспечении безопасности на курортах и, особенно в детских лагерях.

По мнению Вениамина Кондратьева, очень важно, что новый начальник регионального управления МЧС хорошо знает край и его природные особенности.

Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Кубани, в 2016 года основные усилия сотрудников ведомства были направлены на решение задач по обеспечению своевременного и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия и совершенствование системы управления, взаимодействия и повышению готовности сил и средств. За этот период удалось избежать роста количества ЧС. Спасатели отреагировали на 16 чрезвычайных ситуаций и 224 социально значимых происшествия.

Напомним, предшественник Тарарыкина 55-летний Александр Казликин, занимавший пост главы МЧС Кубани с сентября 2007 года, был отправлен в отставку указом президента РФ Владимира Путина в начале ноября 2015 года. Затем обязанности руководителя ведомства исполнял Иван Колонтай, занимавший пост первого заместителя начальника.

Справка. Александр Тарарыкин родился 1 октября 1978 года в городе Майкопе. После окончания школы и Майкопского политехнического колледжа, в 1997 году поступил в Академию государственной противопожарной службы МЧС России, которую в 2002 году окончил. Начинал карьеру в подразделениях УГПС Московской области на должностях инспектора ГПН, начальника ПЧ-80 города Королёва. В 2005 году был переведён по службе на Кубань.

В 2013 году назначен на должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по антикризисному управлению. 9 марта 2017 указом президента России возглавил краевое чрезвычайное ведомство.