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13:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Довыборы в гордуму Екатеринбурга: результаты под угрозой отмены

Причина — жалобы на подкуп и подвозы избирателей.

В Екатеринбурге стали известны первые официальные предварительные результаты голосования по одномандатным округам № 8 и № 14. Они опубликованы на сайте городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По одномандатному избирательному округу № 14 явка избирателей составила 14,56%, а победу одержал самовыдвиженец Владимир Смирнов, за которого отдали голоса 41,21% пришедших на избирательные участки. Таким образом, он обошёл кандидата от «Единой России» Владимира Стругова за которого отдали голоса 34,37% избирателей.

По одномандатному избирательному округу № 8 явка избирателей составила 16,93%, а по предварительным данным победу одержал кандидат от ЛДПР Григорий Вихарев. Его поддержали 51,91% избирателей пришедших на выборы. Он также обошёл кандидата от «Единой России» Михаила Смолякова, который набрал 33,3% поддержки.

Тем не менее, как сообщил глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, именно по этому округу поступило наибольшее количество жалоб на нарушения в ходе выборов. Он заявил, что все они направлены на рассмотрение в органы полиции, и если выяснится, что нарушения могли повлиять на результаты голосования, остаётся вероятность того, что будут назначены перевыборы. Илья Захаров подчеркнул, что окончательные итоги выборов будут подведены до 23 марта 2017 года.

В некоторых местных СМИТ прошла информация о том, что многие из нарушений не подтвердились. Но в горизбирком сведений об этом не поступало.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 марта в Екатеринбурге состоялись довыборы по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14. Они были назначены в конце прошлого года после досрочного прекращения полномочий занявшей пост главы регионального Минкульта Светланы Учайкиной, и перешедшего работать в Законодательное собрание Свердловской области Игоря Володина.

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