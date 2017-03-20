Порошенко выступил за ликвидацию налоговой милиции

«Я уверен в том, что пора принимать решение и ставить точку. Моя прямая политическая воля заключается в том, что эту структуру, налоговую полицию, следует ликвидировать. Ее работу должны выполнять не мускулистые парни в масках, а «ботаны» в белых воротничках через аналитическую работу. Поэтому здесь нужны не силовые, а аналитические способности. Не грубая сила, маски-шоу, а эффективная конкретная работа.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что исправлять техническую ошибку Верховной рады, в результате которой налоговая милиция уже с 1 января 2017 года объявлена вне закона не стоит. В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции, чего ждет бизнес и о которой говорится в меморандуме с МВФ.