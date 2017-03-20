Депутаты спросят с губернатора за рекламу в Екатеринбурге

Екатеринбург продолжает терять деньги от рекламы и распределения земельных участков под строительство. Соответствующие полномочия города были переданы на уровень региональных министерств в 2015 году, после чего резко снизились поступления в бюджет по этим статьям дохода. О перспективах решения данной проблемы депутаты намерены спросить губернатора в рамках подготовки отчета Евгения Куйвашева о проделанной за год работе, сообщает «Уралинформбюро».

«Нас пытаются убедить, что противостояние между городом и областью осталось в прошлом. Может быть, оно так и есть, однако горожане до сих пор продолжают страдать от решений, рожденных в этом противоборстве. Поступления средств в бюджет города по этим двум направлениям резко снизились. И даже не в 2 раза, а фактически на порядок. За рекламу в 2016 году получили 69 миллионов рублей (в 2015 году — 306 миллионов), а по договорам о развитии застраиваемых территорий доход в прошлом году составил только 21 миллион рублей (в 2015 году — 218 миллионов). Если противостояние в прошлом, так, может, пора вернуться на исходную», — пояснил «Уралинформбюро» автор инициативы, депутат Евгений Зяблицев.

Стоит отметить, что вопрос о возврате полномочий по рекламе и градостроительству активно обсуждался летом 2016 года. Официально даже было объявлено о создании неких рабочих групп, которые должны были предложить компромиссные варианты. Однако никаких результатов этого процесса так и не было представлено.