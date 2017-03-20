Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Лариса Гузеева помолодела на 10 лет: новая стрижка звезды
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
1195-летие Ирины Антоновой
13:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Директором ФССП назначен уроженец Соликамска

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Аристова главным судебным приставом России — директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщается на сайте президента.

Господин Аристов — действительный государственный советник России первого класса, полковник запаса. Он родился в 1972 году в Соликамске Пермской области, окончил Киевское суворовское военное училище Минобороны, Ярославское высшее военное финансовое училище, Военный финансово-экономический университет Минобороны России и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. 31 августа 2012 года был назначен на должность заместителя министра юстиции России.

Напомним, предыдущий директор ФССП был назначен врио главы Карелии 15 февраля после ухода в отставку прежнего главы региона Александра Худилайнена. 17 февраля и. о. директора службы был назначен Сергей Сазанов, ранее работавший первым заместителем руководителя ведомства.

Ранее источники «Ъ» сообщали, что должность главы ФССП может занять полпред президента в Приволжском федеральном округе, глава Госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич. Разговоры о возможном новом назначении господина Бабича велись с лета 2016 года, когда он должен был отправиться послом России на Украину.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Топ-менеджер «Роскосмоса» не выжил под арестом
ООН составила ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира
Назначен новый руководитель службы судебных приставов
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Силуанов: Курс рубля к доллару должен быть ниже на 10-12%
Путин поздравил Ирину Антонову с юбилеем
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь