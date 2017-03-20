Директором ФССП назначен уроженец Соликамска

Господин Аристов — действительный государственный советник России первого класса, полковник запаса. Он родился в 1972 году в Соликамске Пермской области, окончил Киевское суворовское военное училище Минобороны, Ярославское высшее военное финансовое училище, Военный финансово-экономический университет Минобороны России и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. 31 августа 2012 года был назначен на должность заместителя министра юстиции России.



Напомним, предыдущий директор ФССП был назначен врио главы Карелии 15 февраля после ухода в отставку прежнего главы региона Александра Худилайнена. 17 февраля и. о. директора службы был назначен Сергей Сазанов, ранее работавший первым заместителем руководителя ведомства.



Ранее источники «Ъ» сообщали, что должность главы ФССП может занять полпред президента в Приволжском федеральном округе, глава Госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич. Разговоры о возможном новом назначении господина Бабича велись с лета 2016 года, когда он должен был отправиться послом России на Украину.