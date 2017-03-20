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14:18 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко озвучил условия отмены госблокады Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ограниченный обмен товарами с отдельными районами Донецкой и Луганской областей может возобновиться.

Источник: Reuters

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ограниченный обмен товарами с отдельными районами Донецкой и Луганской областей может возобновиться, как только «Россия и ее марионетки вернут украинским владельцам и украинскому государству украденные заводы». Об этом Порошенко сказал во время заседания Совета регионального развития в понедельник в Киеве.

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«Нам пришлось решением СНБО временно приостановить транспортное сообщение с оккупированной территорией. Это решение носило вынужденный характер, оно лишь приостановило тот хаос, в который блокадники пытались погрузить всю страну. Борясь за возвращение территорий, мы могли и даже должны были осуществлять товарный обмен с украинскими заводами, с теми, которые смогли остаться в правовом поле Украины», — сказал президент.

«Ограниченный обмен товарами может возобновиться, как только Россия и ее марионетки вернут украинским владельцам и украинскому государству украденные заводы», — приводит слова Порошенко УНИАН.

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