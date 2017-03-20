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14:30 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко отмечает попытки нагнетания обстановки внутри Беларуси

«Последние события настораживают нас и позволяют говорить о том, что самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя», — заявил глава государства.

Источник: AP 2017

20 марта, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко отмечает попытки нагнетания обстановки внутри Беларуси. Об этом он заявил сегодня при докладе замысла совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», передает корреспондент БЕЛТА.

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«Последние события настораживают нас и позволяют говорить о том, что самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя», — заявил глава государства.

«Я не скажу, что у нас слишком много проблем в этой части — некоего противостояния нашей белорусско-российской группировки и подразделения Североатлантического блока, который, естественно, сегодня оживился, укрепляется, усиливается, размещает дополнительные контингенты войск у наших границ. Нас это, честно говоря, волнует меньше, — отметил Президент. — Нас больше волнуют попытки современными методами противоборства, противостояния нагнетать обстановку внутри Беларуси и вести против нее соответствующие действия».

«Имеется в виду попытка нашей “пятой колонны” при поддержке (опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю), финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, — попытка нагнетать ситуацию в Беларуси», — пояснил Александр Лукашенко.

«Мы с этим справимся. Это не проблема», — подчеркнул белорусский лидер.

Он также отметил факты противоправных действий, которые периодически пресекаются на государственной границе. Это в том числе попытки провоза оружия и иных опасных предметов и материалов. «И сегодняшнее событие на государственной границе, в данном случае белорусско-украинской, когда пришлось применять оружие. И на западном направлении обнаружены были нехорошие действия, связанные с гранатами, начиненными каким-то порошком (сейчас проводятся исследования)», — привел пример Александр Лукашенко.

Еще один инцидент связан с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении в одну из европейских стран.

«Попрошу по итогам расследования всех этих инцидентов, которые сегодня произошли на государственной границе, мне доложить», — сказал Президент.

«Это все свидетельствует о том, что расслабляться нам никак не пристало. Мы должны держать ухо востро и ни в коем случае не дать повода дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — резюмировал глава государства.

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