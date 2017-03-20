Чайка приедет в Екатеринбург для обсуждения долгов по госконтрактам
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге 24 марта пройдет расширенное совещание с участием генпрокурора РФ Юрия Чайки.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге 24 марта пройдет расширенное совещание с участием генпрокурора РФ Юрия Чайки.
В нем примут участие главы 50 субъектов РФ и представители подразделений прокуратуры в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, пишет РИА «ФедералПресс».
Основной темой обсуждения станет задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», 6 марта заместитель генерального прокурора по УрФО Юрий Пономарев внес представления губернаторам Свердловской, Курганской и Челябинской областей