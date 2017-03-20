Чайка приедет в Екатеринбург для обсуждения долгов по госконтрактам

В нем примут участие главы 50 субъектов РФ и представители подразделений прокуратуры в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, пишет РИА «ФедералПресс».

Основной темой обсуждения станет задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам.