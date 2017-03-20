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14:09 (мск), источник: УралПолит.ру

Чайка приедет в Екатеринбург для обсуждения долгов по госконтрактам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге 24 марта пройдет расширенное совещание с участием генпрокурора РФ Юрия Чайки.

В нем примут участие главы 50 субъектов РФ и представители подразделений прокуратуры в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, пишет РИА «ФедералПресс».

Основной темой обсуждения станет задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 6 марта заместитель генерального прокурора по УрФО Юрий Пономарев внес представления губернаторам Свердловской, Курганской и Челябинской областей из-за нарушений в исполнении госконтрактов. А 17 марта прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес предостережение главе Нижнего Тагила Сергею Носову, муниципалитет накопил 295,7 млн рублей долга перед предпринимателями.

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