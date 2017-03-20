Кандидатов в ЗСО выбирали в Новошахтинске и Семикаракорске

Места в региональном парламенте освободились после избрания донских депутатов в Государственную Думу.

Добавим, итоги праймериз передадут в региональный оргкомитет для утверждения политсоветом. После одобренный кандидат будет бороться за место в Законодательном собрании.

Довыборы назначены на 21 мая.