Кандидатов в ЗСО выбирали в Новошахтинске и Семикаракорске
В Новошахтинске и Семикаракорске прошло предварительное голосование на отбор кандидатов в Законодательное собрание Ростовской области.
В Новошахтинске и Семикаракорске прошло предварительное голосование на отбор кандидатов в Законодательное собрание Ростовской области.
Места в региональном парламенте освободились после избрания донских депутатов в Государственную Думу.
Добавим, итоги праймериз передадут в региональный оргкомитет для утверждения политсоветом. После одобренный кандидат будет бороться за место в Законодательном собрании.
Довыборы назначены на 21 мая.