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16:53 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Кандидатов в ЗСО выбирали в Новошахтинске и Семикаракорске

В Новошахтинске и Семикаракорске прошло предварительное голосование на отбор кандидатов в Законодательное собрание Ростовской области.

Места в региональном парламенте освободились после избрания донских депутатов в Государственную Думу.

Добавим, итоги праймериз передадут в региональный оргкомитет для утверждения политсоветом. После одобренный кандидат будет бороться за место в Законодательном собрании.

Довыборы назначены на 21 мая.

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