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14:16 (мск), источник: ИА REGNUM

Очередного севастопольского чиновника сослали в Сибирь

Бывший вице-губернатор Севастополя назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Бывший вице-губернатор Севастополя Алексей Еремеев назначен пятым по счету заместителем полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Как сообщили ИА REGNUM в сибирском полпредстве, Алексей Еремеев назначен на должность распоряжением Администрации президента 17 марта 2017 года. До этого у полпреда президента в Сибири Сергея Меняйло было четыре заместителя: Любовь Бурда, Александр Бутин, Вадим Головко, Сергей Черданцев. Вадим Головко и Александр Бутин были назначены уже при нынешнем полпреде Меняйло.

«В ведении нового заместителя — вопросы обеспечения взаимодействия полномочного представителя с федеральными органами государственной власти, а также информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности полномочного представителя в городе Москве», — подчеркнули в полпредстве.

Отметим, что Алексей Еремеев был заместителем губернатора Севастополя, когда эту должность занимал нынешний полпред президента России в Сибири Сергей Меняйло. После ухода Меняйло с поста губернатора, Еремеев ходатайствовал об отставке. В августе 2016 года врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отправил его в отставку.

Ранее Еремеева пытался сместить с должности экс-председатель Заскобрания Алексей Чалый. Последний нелестно отзывался о профессиональных качествах замгубернатора и внес отдельную поправку в постановление Заксобрания. Еремеев называл претензии депутатов необъективными и не имеющими юридических последствий. Но на тот момент еще действующий губернатор Севастополя Сергей Меняйло отказался уволить своего заместителя. Спор из-за Еремеева грозил перерасти в обмен претензиями в судебных инстанциях, но был нивелирован и «ушел» с поля публичного обсуждения.

Отметим, что Алексей Еремеев был единственным представителем города в списке президентского кадрового резерва в 2015 году.

Напомним, что Сергей Меняйло был назначен на должность полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе 28 июля 2016 года указом президента Владимира Путина. Меняйло сменил на должности отправленного в этот же день в отставку Николая Рогожкина.

Ранее Сергей Меняйло пригласил в Сибирь бывшего замминистра России по делам Крыма Андрея Жукова, который возглавил исполком межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

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