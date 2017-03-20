Ирек Нигмутуллин покинул должность руководителя «Газпром газораспределения Уфа»

По данным источника, Ирек Нигматуллин вынужденно написал заявление об уходе по собственному желанию, так как в начале года предприятие проводило проверку по безопасности. Напомним, филиалом он руководил с 2003 года.

Как сообщает СМИ, в компании уже четыре года действует приказ, согласно которому руководителям всех подразделений компании запрещено заключать сделки с лицами, которые близки к родству или являются членами семьи. Тем не менее, по данным «Коммерсанта», Нигматуллин сам же нарушал корпоративную политику, заключая договора с лицами, близкими к родственным связям.

По данным источника, он передал объемы работ трем подрядным организациям, которые принадлежали его сыну и супруге (ООО «Инком» и «Газ-контроль»). А владельцем третьей компании, с которой Нигматуллин совершил сделку, был его знакомый Оганес Овакимян («Спецстроймонтаж»).

Данные о нарушениях были направлены в УФАС по РБ. При этом в своем заявлении об увольнении, Нигматуллин указал, что никакой коррупционной составляющей в его действиях принято не было.

Трудовая биография:

1982−1985 — инструктор организационного отдела, заведующий организационным отделом, второй секретарь Кировского РК ВЛКСМ;.

1985 — инструктор Башкирского ОК ВЛКСМ; 1985−1986 — заведующий отделом студенческой молодежи Башкирского ОК ВЛКСМ;.

1986−1989 — заведующий отделом пропаганды и агитации Кировского райкома КПСС;

1989−1990 — ведущий экономист отдела международных связей УПО им. С. М. Кирова;.

1990 — заместитель директора ВТФ «БЭТО ИМПЕКС» УПО им. С. М. Кирова;.

1990−1992 — директор внешнеторговой фирмы «БЭТО ИМПЕКС» АО концерн «БЭТО»;.

1992−1997 — директор АО «ВЭМП»;.

1997−1998 — заместитель директора ООО «Башуниверсалопт»;

1998- начальник отдела по расчетам с потребителями, заместитель директора по реализации газа и маркетингу,

с 2003 года главный инженер, с 2006 года директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в городе Уфе.