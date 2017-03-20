Ирек Нигмутуллин покинул должность руководителя «Газпром газораспределения Уфа»
Руководитель уфимского филиала «Газпром газораспределения Уфа» покинул должность после служебной проверки, об этом сообщает «Коммерсант Уфа».
Руководитель уфимского филиала «Газпром газораспределения Уфа» покинул должность после служебной проверки, об этом сообщает «Коммерсант Уфа».
По данным источника, Ирек Нигматуллин вынужденно написал заявление об уходе по собственному желанию, так как в начале года предприятие проводило проверку по безопасности. Напомним, филиалом он руководил с 2003 года.
Как сообщает СМИ, в компании уже четыре года действует приказ, согласно которому руководителям всех подразделений компании запрещено заключать сделки с лицами, которые близки к родству или являются членами семьи. Тем не менее, по данным «Коммерсанта», Нигматуллин сам же нарушал корпоративную политику, заключая договора с лицами, близкими к родственным связям.
По данным источника, он передал объемы работ трем подрядным организациям, которые принадлежали его сыну и супруге (ООО «Инком» и «Газ-контроль»). А владельцем третьей компании, с которой Нигматуллин совершил сделку, был его знакомый Оганес Овакимян («Спецстроймонтаж»).
Данные о нарушениях были направлены в УФАС по РБ. При этом в своем заявлении об увольнении, Нигматуллин указал, что никакой коррупционной составляющей в его действиях принято не было.
Трудовая биография:
1982−1985 — инструктор организационного отдела, заведующий организационным отделом, второй секретарь Кировского РК ВЛКСМ;.
1985 — инструктор Башкирского ОК ВЛКСМ; 1985−1986 — заведующий отделом студенческой молодежи Башкирского ОК ВЛКСМ;.
1986−1989 — заведующий отделом пропаганды и агитации Кировского райкома КПСС;
1989−1990 — ведущий экономист отдела международных связей УПО им. С. М. Кирова;.
1990 — заместитель директора ВТФ «БЭТО ИМПЕКС» УПО им. С. М. Кирова;.
1990−1992 — директор внешнеторговой фирмы «БЭТО ИМПЕКС» АО концерн «БЭТО»;.
1992−1997 — директор АО «ВЭМП»;.
1997−1998 — заместитель директора ООО «Башуниверсалопт»;
1998- начальник отдела по расчетам с потребителями, заместитель директора по реализации газа и маркетингу,
с 2003 года главный инженер, с 2006 года директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в городе Уфе.