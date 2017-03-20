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14:42 (мск), источник: РИА Крым

Мурадов назвал санкции за визит в Крым «украинской раскорякой»

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости (Крым). Систематические угрозы санкциями международным и украинским политикам за посещение Крыма, а также обвинения в недоступности полуострова для международных наблюдателей, в конце концов, приведут к тому, что международные политики откажутся приезжать на Украину.

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение выразил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер Крыма Георгий Мурадов по итогам встречи делегации европарламентариев с крымскими властями.

В воскресенье в Крым прибыла делегация, в состав которой входят депутаты Европарламента, а также политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. На их визит в Крым власти Украины отреагировали заявлением о возможном введении против них санкций и возбуждении уголовных дел. При этом изначально предполагалось, что состав делегации будет шире и в него войдут, в том числе, украинские представители, однако в Крым парламентарии из сопредельного государства не приехали.

«Приехала та часть депутатов, которая смогла и захотела. Кто-то мог побояться, кто-то плохо себя почувствовал. Мы старались до мероприятий в Крыму не очень освещать имена тех, кто приедет, потому как мы знаем, какое оказывается давление и шантаж на тех, кто хочет посетить Крым и увидеть все своими глазами», — сказал Мурадов.

При этом он подчеркнул, что на всех международных форумах «Украина ставит вопрос о том, что в Крым некого не пускают» и независимые наблюдатели не могут самостоятельно оценить происходящие на полуострове события. Но как только эти наблюдатели заявляют о намерении посетить российский Крым, на них оказывается «давление по дипломатическим и политическим каналам», подчеркнул вице-премьер.

«Поэтому эта, извините, украинская раскоряка, или я бы сказал — потеря логики в их деятельности — приводит к неприятностям, которые в итоге приведут к тому, что Украина запретит вообще всем политикам, депутатам парламентов всего мира приезжать в саму Украину», — сказал Мурадов.

При этом Мурадов отметил, что, несмотря на протесты и угрозы санкциями со стороны Украины количество иностранных политиков, желающих посетить российский Крым, не только не уменьшается, но и ежегодно увеличивается.

«Будем продолжать линию на то, чтобы люди в мире знали о ситуации в Крыму и как здесь соблюдаются права человека», — сказал Мурадов.

Визит делегации европейских политиков в Крым продлится до 21 марта. Полуостров уже неоднократно посещали парламентские делегации из Европы. Так, французские депутаты и сенаторы во главе с депутатом Национального собрания Франции Тьерри Мариани дважды приезжали в Россию, в том числе в Крым и в Севастополь.

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