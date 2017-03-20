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15:35 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов возглавит мотопробег Калининград — Бранёво

В преддверии Дня Победы делегация Калининградской области вместе с главой региона Антоном Алихановым отправятся в польский город Бранёво, чтобы почтить память воинов-освободителей, покоящихся на самом крупном в Европе мемориале бойцам Красной армии, павших в боях Великой Отечественной войны.

Почти 350 калининградцев примут участие в памятной акции: ветераны, представители регионального правительства и молодежных организаций, школьники, журналисты и байкеры.

Ежегодное мероприятие начнется с возложения венков и цветов у мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде, после чего участники отправятся в Бранёво.

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