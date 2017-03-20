Антон Алиханов возглавит мотопробег Калининград — Бранёво

Почти 350 калининградцев примут участие в памятной акции: ветераны, представители регионального правительства и молодежных организаций, школьники, журналисты и байкеры.

Ежегодное мероприятие начнется с возложения венков и цветов у мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде, после чего участники отправятся в Бранёво.