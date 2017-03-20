Госдума предложила назначать главу РАН президенту РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Новые выборы президента Российской академии наук (РАН) могут пройти по новой схеме — в Госдуме готовятся поправки в закон о науке, которые напрямую коснутся этой процедуры, заявил «Интерфаксу» ученый секретарь РАН Михаил Пальцев.

«Можно говорить об аналогии с Московским и Санкт-Петербургским университетами, где руководителей назначает президент России. Там достаточно революционные изменения готовятся, во всяком случае, те материалы, документы, которые я видел, — в апреле закон уже поступает в комитет, недолго осталось», — сказал Пальцев агентству в понедельник.

По его словам, закон может быть принят Думой в весеннюю сессию, что не исключает, что новые выборы, которые, намечены на ноябрь, будут проходить уже по новой схеме: общее собрание выберет несколько кандидатов на пост руководителя РАН и отправит президенту страны, который уже выберет и назначит одного из них.