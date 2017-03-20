Госдума предложила назначать главу РАН президенту РФ
Ученый секретарь РАН сообщил, что новые выборы главы академии в ноябре могут пройти уже по новой схеме.
Ученый секретарь РАН сообщил, что новые выборы главы академии в ноябре могут пройти уже по новой схеме.
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Новые выборы президента Российской академии наук (РАН) могут пройти по новой схеме — в Госдуме готовятся поправки в закон о науке, которые напрямую коснутся этой процедуры, заявил «Интерфаксу» ученый секретарь РАН Михаил Пальцев.
«Можно говорить об аналогии с Московским и
По его словам, закон может быть принят Думой в весеннюю сессию, что не исключает, что новые выборы, которые, намечены на ноябрь, будут проходить уже по новой схеме: общее собрание выберет несколько кандидатов на пост руководителя РАН и отправит президенту страны, который уже выберет и назначит одного из них.
Я считаю, что это было бы правильным, если бы президент России утверждал президента Российской академии наук, это историческая традиция
Он также уточнил, что вне зависимости от прохождения закона в Думе академия должна будет решить вопрос о продлении полномочий президиума РАН, подготовить изменения в устав и новые выборы. При этом Пальцев не исключил, что продление полномочий президиума может быть отражено через акт учредителя — правительства РФ.
«Закон предусматривает, что вопросы, которые не отрегулированы 253 федеральным законом и уставом (РАН — ИФ), — они могут быть отрегулированы актами президента и правительства», — сказал Пальцев.
Ранее все три кандидата на пост президента РАН, включая нынешнего главу Владимира Фортова, чьи полномочия истекают через несколько дней, сняли свои кандидатуры с выборов. Фортов предложил перенести выборы на осень