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14:51 (мск), источник: Новости Перми

Задержанный за взятку чиновник отрицает ее получение от дорожного подрядчика

В отношении и.о. руководителя краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» (КГБУ «УАДиТ») Александра Демидова возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в значительном размере, он задержан.

Сам чиновник отрицает получение взятки в виде ноутбука Hewlett Packard от подрядчика.

По версии полиции и СКР, чиновник получил компьютер стоимостью более 100 тыс. рублей летом 2016 года и отдал в пользование своему сыну.

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При доследственной проверке предполагаемый предмет взятки был изъят, для чего пермским оперативникам пришлось съездить в Тюменскую область. Демидов заявил силовикам, что купил ноутбук у представителя подрядной дорожной организации. По некоторым данным, он пытался убедить и самого коммерсанта изменить прежние объяснения в свою пользу.

Такое поведение дало основания для задержания Демидова. СКР намерен ходатайствовать перед судом о взятии чиновника под стражу. В интересах следствия имя предполагаемого взяткодателя и его дорожная компания не разглашаются.

Оперативное сопровождение уголовного дела ведет то же подразделение полиции, которое занималось разработкой предшественника Демидова — руководителя КГБУ «УАДиТ» Сергея Белоконя.

Ленинский районный суд Перми 15 февраля 2016 года признал его виновным в получении взятки в 1,05 млн рублей от гендиректора и соучредителя ООО «Дорожник» из Березовки Анатолия Старкова.

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