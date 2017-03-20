Задержанный за взятку чиновник отрицает ее получение от дорожного подрядчика

По версии полиции и СКР, чиновник получил компьютер стоимостью более 100 тыс. рублей летом 2016 года и отдал в пользование своему сыну.

При доследственной проверке предполагаемый предмет взятки был изъят, для чего пермским оперативникам пришлось съездить в Тюменскую область. Демидов заявил силовикам, что купил ноутбук у представителя подрядной дорожной организации. По некоторым данным, он пытался убедить и самого коммерсанта изменить прежние объяснения в свою пользу.

Такое поведение дало основания для задержания Демидова. СКР намерен ходатайствовать перед судом о взятии чиновника под стражу. В интересах следствия имя предполагаемого взяткодателя и его дорожная компания не разглашаются.



Оперативное сопровождение уголовного дела ведет то же подразделение полиции, которое занималось разработкой предшественника Демидова — руководителя КГБУ «УАДиТ» Сергея Белоконя.

Ленинский районный суд Перми 15 февраля 2016 года признал его виновным в получении взятки в 1,05 млн рублей от гендиректора и соучредителя ООО «Дорожник» из Березовки Анатолия Старкова.