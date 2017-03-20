Валерий Шанцев поручил администрации Нижнего Новгорода разработать дорожную карту по созданию современных рынков

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на главу региона 20 марта 2017 года. Согласно информации, в инспекции торговых рядов «Жар-птица» также приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин и глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин.

Как отметил губернатор, в проверяемых торговых рядах созданы благоприятные условия для работы нижегородских сельхозпроизводителей. «Здесь есть товары из других регионов, но значительную часть продукции представляют наши, нижегородские производители сельхозпродукции, пищевые предприятия. Самое главное, что нет посредников, поэтому покупатель приобретает продукты напрямую от производителя. Мне нравится, что администрация торговых рядов установила льготную арендную плату для региональных производителей», — подчеркнул Валерий Шанцев.

Он также отметил важность создания условий для того, чтобы нижегородцы имели возможность покупать свежие продукты непосредственно у производителей.

«Безопасную продукцию можно покупать только там, где чисто, тепло, есть кондиционирование и холодильное оборудование. Я дал руководству Нижнего Новгорода поручение не допускать торговли с нарушением санитарных требований. К сожалению, иногда в регионе встречаются такие рынки, куда страшно зайти. Такие торговые площадки надо закрывать, одновременно открывая новые торговые места для фермеров в обустроенных, комфортных помещениях».

По словам директора управляющей компании «Директория» Александра Коковича, «здесь производителям предлагают как договоры о постоянном размещении, так и возможность приехать для торговли на один день. Стоимость такой аренды — 200 рублей, это немного. Фермеру нужно только вырастить продукцию и подготовить ее к продаже, а затем приехать к нам на один день и реализовать ее. Сейчас нижегородские производители составляют порядка 80% всех операторов, торгующих продовольственными товарами. Очень приятно, что активно откликаются фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, подсобные хозяйства региона».

По информации управляющей компании «Директория», все технологическое оборудование, а именно холодильники, холодильные прилавки для мяса и рыбы, сыров и молочной продукции, развалы для фруктов и овощей, аквариумы, установлено за счет компании и передается операторам на безвозмездной основе.

При формировании состава операторов предпочтение отдается производителям продукции и фермерским хозяйствам. Из 306 торговых мест фермеры и производители занимают 91 место, индивидуальные предприниматели — 169.

Как сообщалось в марте 2017 года, облправительство совместно с потребсоюзом планирует создать сеть сельхозкооперативов в регионе в 2017 году.