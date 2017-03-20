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16:49 (мск), источник: РБК

Киев ввел санкции против посетивших Крым европейских депутатов

Украина ввела санкции против европейских политиков, которые посетили Крым. Делегация состояла из четырех граждан Сербии и одного гражданина Чехии.

Источник: Reuters
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Служба безопасности Украины (СБУ) ввела санкции против европейских политиков, которые 19 марта посетили Крым. Об этом на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь ведомства Алена Гитлянская.

СБУ установила, что на полуострове находились четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии. Киев решил запретить им въезд на Украину сроком на пять лет. Информация о том, что в делегации были украинцы, не подтвердилась.

В воскресенье, 19 марта, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек сообщил, что в Крым прибыли депутаты Европарламента и другие политики из стран Евросоюза, а также стран СНГ и Латинской Америки. Среди членов группы есть украинские граждане, отмечал Бельбек.

Комментарии
2
александр зыков
В ответ европейские депутаты дружно покрутили палец у виска ...
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ПРОХОР
Не переживут таких суровых мер бедолаги.
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