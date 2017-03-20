Киев ввел санкции против посетивших Крым европейских депутатов

Служба безопасности Украины (СБУ) ввела санкции против европейских политиков, которые 19 марта посетили Крым. Об этом на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь ведомства Алена Гитлянская.

СБУ установила, что на полуострове находились четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии. Киев решил запретить им въезд на Украину сроком на пять лет. Информация о том, что в делегации были украинцы, не подтвердилась.

В воскресенье, 19 марта, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек сообщил, что в Крым прибыли депутаты Европарламента и другие политики из стран Евросоюза, а также стран СНГ и Латинской Америки. Среди членов группы есть украинские граждане, отмечал Бельбек.