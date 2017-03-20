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14:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Численность чиновников в крае уменьшилась почти на 3%

В Пермском крае должности государственной гражданской службы замещали 12,5 тыс. человек, или 40,9% от общей численности работников, занятых в органах государственной власти.

На должностях муниципальной службы трудились 8,3 тыс. человек, что составило 74,3% от общей численности, работающих в органах местного самоуправления. Такие данные приводит Пермьстат.

По сравнению с соответствующим периодом 2015 года численность работников, замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих, занятых в органах исполнительной власти сократилась на 0,5 тыс. человек (2,8%) и составила 17,6 тыс. человек. Наибольшее снижение численности отмечено в федеральных государственных органах (на 5,7%).

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в 2016 году составила 40439 рублей, муниципальных служащих — 31879 рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих, занятых в органах исполнительной власти субъектов РФ была выше, чем у гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти на 8,8%, и на 41,4%, чем у муниципальных служащих органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями.

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