Численность чиновников в крае уменьшилась почти на 3%

На должностях муниципальной службы трудились 8,3 тыс. человек, что составило 74,3% от общей численности, работающих в органах местного самоуправления. Такие данные приводит Пермьстат.



По сравнению с соответствующим периодом 2015 года численность работников, замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих, занятых в органах исполнительной власти сократилась на 0,5 тыс. человек (2,8%) и составила 17,6 тыс. человек. Наибольшее снижение численности отмечено в федеральных государственных органах (на 5,7%).



Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в 2016 году составила 40439 рублей, муниципальных служащих — 31879 рублей.



Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих, занятых в органах исполнительной власти субъектов РФ была выше, чем у гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти на 8,8%, и на 41,4%, чем у муниципальных служащих органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями.