Глава станицы Ахтанизовской ушел в отставку после скандала

Глава Ахтанизовского сельского поселения при предоставлении сведений о доходах и имуществе за 2015 год не отразил сведения о срочных обязательствах финансового характера в отношении себя и своей супруги. В частности, чиновник не сообщил о получении кредита в размере более 16 млн рублей, предназначенных для развития семейного бизнеса в сфере оборота лома черных и цветных металлов на территории города Темрюка.



По итогам проверки перед представительным органом местного самоуправления был поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения. Однако совет депутатов Ахтанизовского сельского поселения отказал в удовлетворении требований надзорного ведомства.



После этого прокурор направил в суд административное исковое заявление с требованием признать действия совета незаконными.



Не дожидаясь его рассмотрения, глава поселения написал заявление об отставке, полномочия чиновника были прекращены досрочно, — сообщает РБК со ссылкой на информацию Генпрокуратуры РФ.



Михаил Разиевский в 2010—2014 годах был депутатом Совета муниципального образования Темрюкский район V созыва. В сентябре 2014 г. он был избран главой Ахтанизовского сельского поселения.



По данным СПАРК, Разиевский ранее выступал совладельцем компаний «Пром-Эком» (обработка отходов и лома черных металлов) и «Еврометэкспорт» (розничная торговля алкогольными напитками).



Согласно официальной декларации, доход Разиевского за 2015 год составил 428 135 руб., его супруги — 200 000 руб. Ему принадлежали два земельных участка (2 371 кв.м и 149 300 кв.м), жилой дом, гараж, три здания, футбольное поле и автомобиль Lexus LS 600 H. Жена главы района владела квартирой площадь 51,6 кв.м.



В мае 2015 года на Разиевского было совершено покушение — неизвестный на велосипеде обстрелял чиновника из из травматического оружия, когда тот стоял на крыльце здания местной администрации. По предварительным данным, причиной произошедшего мог явиться межличностный конфликт.



Предыдущий глава Ахтанизовского сельского поселения Александр Бондаренко в июне 2014 года был осужден за покушение на мошенничество в особо крупном размере, также суд доказал его вину по 4 эпизодам организации совершения служебного подлога. В итоге ему было назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии.

В мае 2011 года в окно Бондаренко неустановленный злоумышленник выстрелил дробью из охотничьего ружья.