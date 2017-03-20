Обращение Канду к оппозиционным партиям

Спикер сказал, что пока не услышал четкие аргументы против этой инициативы и склонен полагать, что оппозиционные силы преследуют определенные политические интересы.

«Меня удивляет такое отношение. Отказ или отрицательное отношение этих партий выражается только потому что эта инициатива принадлежит Демократической партии. Я бы хотел услышать, каковы аргументы, включительно высказанные в коммуникационной платформе, но непонятно, как можно быть против популярной идеи, требуемой обществом в соотношении 70−80%. В избирательной кампании многие партии, включительно ЛДПМ, взяли на себя обязательство об одномандатном голосовании, но отклонить идею только потому, что она принадлежит Канду или Плахотнюку, по крайней мере, странно, тем более что граждане хотят этого изменения», — объяснил Канду.

Демократ объявил, что дебаты на эту тему начнутся на следующей неделе, и на них будут приглашены лидеры оппозиционных партий, включительно внепарламентных, эксперты из избирательной сферы, представители гражданского общества.

Андриан Канду отметил, что не одобряет и позицию группы НПО, которые также выступают против этих дискуссий.

«Существует решение нескольких НПО о неучастии в дебатах. Не проходят аргументы о неучастии в дебатах или отложении этого проекта на 2022 год. Любую реформу необходимо проводить в подходящее время. Граждане требуют это изменение, эта тенденция прослеживается и в опросах», — добавил Канду.

По его словам, Венецианская комиссия может высказать свое мнение о проекте закона об одномандатном голосовании в течение полугода. Параллельно, формирование начало сбор подписей для поддержки этой инициативы. До сих пор были собраны более 350 подписей в пользу проекта, сказал Канду.