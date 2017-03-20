Суд в Варшаве приговорил обвиняемого в шпионаже россиянина к 4 годам тюрьмы
ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Окружной суд Варшавы в понедельник приговорил россиянина к четырем годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, передает агентство PAP.
ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Окружной суд Варшавы в понедельник приговорил россиянина к четырем годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, передает агентство PAP.
«Четыре года тюрьмы для юриста Станислава Ш., обвиняемого в шпионаже в пользу России», — постановил суд.
Обвинение просило приговорить россиянина сначала к 10 годам тюрьмы, но затем смягчило требования до 6 лет. Защита выступала за полное оправдание.
Юрист Станислав Ш. (согласно польским законам, фамилия подсудимого не разглашается) был задержан в октябре 2014 года по подозрению в шпионаже в пользу России. Дело подсудимого, который имеет польское и российское гражданство, засекречено, суд проходил в закрытом режиме.
Родители Станислава ранее рассказали, что дело строится на показаниях тайного агента — сотрудника Агентства внутренней безопасности Польши, имя которого не разглашается. По их словам, все версии обвинения за время содержания их сына под стражей не нашли подтверждения.
Местные СМИ в контексте данного дела регулярно упоминают заинтересованность российского юриста вопросами энергетики: он работал в юридической фирме, которая обеспечивала правовое сопровождение строительства части газопорта в Свиноуйсьце.
Кроме того, подчеркивается, что Станислав Ш. посещал заседания сейма Польши и экономические форумы, в том числе на Украине и в Белоруссии. Родители задержанного объясняют это обычной заинтересованностью работой, подчеркивая, что все командировки их сына проходили по инициативе работодателя.