«Брексит» будет запущен 29 марта

Премьер-министр Британии Тереза Мэй должна будет обратиться к членам ЕС с официальным письмом, однако когда именно она сделает это, на Даунинг-стрит не уточнили.

14 марта палата лордов приняла в исходном виде законопроект, дающий правительству право начать процесс выхода.

Документ позволяет (хотя формально не обязывает) премьер-министру уведомить Евросоюз о намерении Соединенного Королевства выйти из состава ЕС, за что высказалось большинство британских избирателей на референдуме в июне прошлого года.

Что за статья 50?