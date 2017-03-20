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15:32 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Брексит» будет запущен 29 марта

29 марта британский премьер-министр Тереза Мэй объявит о запуске «брексита», используя 50-ю статью Лиссабонского договора. Таким образом начнется выход Британии из Европейского союза.

Источник: AFP 2017

Премьер-министр Британии Тереза Мэй должна будет обратиться к членам ЕС с официальным письмом, однако когда именно она сделает это, на Даунинг-стрит не уточнили.

14 марта палата лордов приняла в исходном виде законопроект, дающий правительству право начать процесс выхода.

Документ позволяет (хотя формально не обязывает) премьер-министру уведомить Евросоюз о намерении Соединенного Королевства выйти из состава ЕС, за что высказалось большинство британских избирателей на референдуме в июне прошлого года.

Что за статья 50?

Подписанный в 2007 году Договор о Европейском союзе более известен как Лиссабонский договор. Он заменил собой конституцию Евросоюза, которую в том году на референдумах отвергли избиратели двух стран-членов ЕС — Нидерландов и Франции.

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Лиссабонский договор стал первым из основополагающих документов ЕС, в котором допускалась возможность выхода из Евросоюза входящих в него стран. Этому и посвящена статья 50 документа.

Конкретно пункт 2 этой статьи, на который ссылается законопроект, гласит, что страна, желающая выйти из ЕС, принимает это решение в соответствии со своей конституцией, после чего ее правительство подает официальное уведомление в руководящие органы Евросоюза. Вскоре после британского референдума в Евросоюзе уточнили, что это уведомление может быть подано как письменно, так и устно — с занесением в протокол заседания Совета ЕС, в котором представлены главы государств и правительств всех стран союза.

В пункте 3 той же статьи, однако, говорится, что членство страны в ЕС прекращается с момента вступления в силу соглашения об условиях ее выхода либо через два года после подачи уведомлени я, если соответствующего соглашения достичь не удалось. Впрочем, договаривающиеся стороны могут по обоюдному согласию продлить сроки переговоров об условиях выхода.

И специалисты, и сами авторы статьи 50 признавали, что не предполагали, что это положение когда-нибудь придется применять на практике, и потому порядок выхода из ЕС прописан в нем весьма расплывчато.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
Свин .
прошла любовь
завяли помидоры
и саксы вновь
воздвигнули заборы
чтоб в дом свой
смуглых братьев
не пущать
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