Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб россиянина
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
«Путинский подпевала»: СМИ о претенденте на пост президента РФ
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
8Тайский День слона
10Фестиваль весны в Индии
16:02 (мск), источник: Новости Перми

Максим Решетников: предлагаем жителям Прикамья самостоятельно выбрать название нового аэропорта

Сегодня, 20 марта, глава Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход строительства нового аэровокзального комплекса и дорожной развязки к строящемуся терминалу.

С ходом строительства дорожной развязки главу региона ознакомил начальник компании-подрядчика «Мостоотряд 123» Юрий Истягин.

Представитель подрядчика доложил, что сейчас ведутся работы по устройству подпорной стенки, осуществляется монтаж металлических пролетных строений: на сегодня выполнено 40% от общего объема работ по строительству развязки, что соответствует утвержденному графику. Завершить строительство планируется в IV квартале этого года.

Проектом предусмотрено строительство левоповоротного съезда с автодороги «Пермь-Усть-Качка» с устройством подпорной стенки, эстакады и путепровода до пересечения с правоповоротным съездом с дороги. Общая стоимость строительства — 448 млн рублей.

— Контроль за выполнением работ будет жестким, ведь строительство развязки — один из ключевых краевых проектов, который позволит обеспечить бесперебойное движение от нового терминала аэропорта в краевую столицу и города региона. Ввод в работу нового современного терминала предполагает, что и Пермь, и Прикамье станут более комфортными как для жителей и туристов, так и для представителей бизнеса. Это повысит инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность региона, — отметил глава Прикамья.

Также глава региона озвучил предложение выбрать название нового аэропорта жителям Прикамья.

Далее М. Решетников ознакомился с ходом работ на стройплощадке нового аэровокзального комплекса. Директор компании-подрядчика ООО «Уралбилдинг» Иван Кузнецов сообщил главе региона, что на площадке работает 15 единиц техники в день, всего на стройке трудится более 350 человек. По данным на 1 марта выполнено 65% от общего объема работ по проекту. Таким образом, строительство нового терминала идет в графике: уже возведены железобетонные конструкции подземной части здания, надземная часть комплекса; завершены несущий каркас объекта и монтаж кровли, закрыт тепловой контур комплекса. На площадке ведутся работы по остеклению терминала, монтируются витражи в зверином стиле. В апреле текущего года предстоит сделать подвод всех коммуникаций к новому терминалу. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 1 декабря 2017 года.

Как отметил Роман Троценко, председатель совета директоров компании-инвестора «Новапорт», график работ на объекте соблюдается с точностью до недели, при этом аэровокзальный комплекс будет сдан с уже действующими точками торговли и общепита.

— Этот комплекс является самым современным и масштабным на территории округа. Он соответствует всем самым высоким требованиям по безопасности, технологиям, экологичности и энергосбережению. Мы планируем, что Пермь станет региональным хабом по обслуживанию Северного Урала и части Западной Сибири, — подчеркнул Роман Троценко.

Во время осмотра стройплощадки был поднят вопрос, который долгое время оставался нерешенным: стороны обсудили тему синхронизации строительства аэровокзального комплекса с возведением перрона и рулежных дорожек.

Предполагалось, что перрон и рулевые дорожки построят в 2018—2019 годах на средства, выделенные на эти цели по федеральной целевой программе в 2020 году. Напомним, для ускорения процесса инвестором самостоятельно была профинансирована разработка проектной документации по проекту и получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Сметная стоимость проекта — 489 млн рублей.

Чтобы ускорить сроки строительства перрона и рулежных дорожек, без которых будет невозможна работа телескопических трапов, глава региона Максим Решетников заручился поддержкой министра транспорта РФ Максима Соколова в том, что конкурс с отсрочкой платежа на их проектирование и ввод будет проведен уже в 2017 году. Руководитель федерального транспортного ведомства дал поручение о внесении соответствующих изменений в ФЦП «Развитие транспортной системы России». Это даст возможность «вписаться» в ближайший трехлетний бюджетный, а значит — реконструировать перрон и всю необходимую транспортную инфраструктуру синхронизировано со вводом терминала.

— Задача совместной работы властей и инвестора — запустить весь комплекс в работу одномоментно, без перебоев и промедлений, — подчеркнул Максим Решетников.

Справка.

Строительные работы по возведению нового терминала ведет подрядчик ООО «Альфа Строй» (холдинг «Уралбилдинг»). Проект строительства нового аэровокзального комплекса в Перми реализуется с участием инвестора ООО «Новая Колхида» (холдинг ООО «Новапорт»). Компания планирует инвестировать в проект более 5 млрд рублей. Акционерный контроль исполнения инвестобязательств и контроль реализации проекта строительства осуществляет АО «Корпорация развития Пермского края». Согласно проекту общая площадь здания нового аэровокзального комплекса составит 29 тыс. кв. м. Терминал сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год с пропускной способностью в часы пик более 900 человек. Трехэтажный аэровокзал будет оснащен тремя переходными галереями с тремя телетрапами и возможностью наращивания инфраструктуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ООО «Магнит» заплатит покупателю за некачественный ноутбук
ООН составила ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира
Назначен новый руководитель службы судебных приставов
«Брексит» будет запущен 29 марта
Подсчитаны денежные потери россиян от продуктового эмбарго
Путин поздравил Ирину Антонову с юбилеем
Польский суд приговорил россиянина к 4 годам тюрьмы за шпионаж
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь