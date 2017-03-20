В двух районах области прошли выборы в местные органы власти

Как сообщает облизбирком, в Россошенском сельском поселении победу одержал Андрей Елиференко, выдвинутый партией «Единая Россия». Его поддержали 57,57% проголосовавших.

«Выборы признаны состоявшимися, жалоб и обращений на данный момент не поступало, — уточнила председатель ТИК Городищенского района Елена Шишлянникова. — Явка составила 29,17%».

За кресло главы Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского района боролись пять претендентов. Победителем стала кандидат от единороссов Ирина Караульщикова.

В поселении обновился депутатский корпус. Замещалось 10 мандатов в сельсовет по двум избирательным округам. От «Единой России» в представительный орган прошли 5 депутатов, от ЛДПР — 4, от КПРФ — 1.