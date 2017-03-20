В двух районах области прошли выборы в местные органы власти
В воскресенье, 19 марта, в Городищенском районе выбрали главу Россошенского сельского поселения, в Камышинском районе состоялись досрочные выборы главы и депутатов сельсовета
В воскресенье, 19 марта, в Городищенском районе выбрали главу Россошенского сельского поселения, в Камышинском районе состоялись досрочные выборы главы и депутатов сельсовета
Как сообщает облизбирком, в Россошенском сельском поселении победу одержал Андрей Елиференко, выдвинутый партией «Единая Россия». Его поддержали 57,57% проголосовавших.
«Выборы признаны состоявшимися, жалоб и обращений на данный момент не поступало, — уточнила председатель ТИК Городищенского района Елена Шишлянникова. — Явка составила 29,17%».
За кресло главы
В поселении обновился депутатский корпус. Замещалось 10 мандатов в сельсовет по двум избирательным округам. От «Единой России» в представительный орган прошли 5 депутатов, от ЛДПР — 4, от КПРФ — 1.
По информации ТИК Камышинского района, в