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16:12 (мск), источник: РИАЦ

В двух районах области прошли выборы в местные органы власти

В воскресенье, 19 марта, в Городищенском районе выбрали главу Россошенского сельского поселения, в Камышинском районе состоялись досрочные выборы главы и депутатов сельсовета Усть-Грязнухинского сельского поселения.

Как сообщает облизбирком, в Россошенском сельском поселении победу одержал Андрей Елиференко, выдвинутый партией «Единая Россия». Его поддержали 57,57% проголосовавших.

«Выборы признаны состоявшимися, жалоб и обращений на данный момент не поступало, — уточнила председатель ТИК Городищенского района Елена Шишлянникова. — Явка составила 29,17%».

За кресло главы Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского района боролись пять претендентов. Победителем стала кандидат от единороссов Ирина Караульщикова.

В поселении обновился депутатский корпус. Замещалось 10 мандатов в сельсовет по двум избирательным округам. От «Единой России» в представительный орган прошли 5 депутатов, от ЛДПР — 4, от КПРФ — 1.

По информации ТИК Камышинского района, в Усть-Грязнухинском сельском поселении проголосовали 56,36% от общего количества избирателей, внесенных в списки. Жалоб и обращений нет. Выборы признаны состоявшимися.

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