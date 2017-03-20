Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Суд аннулировал лицензию Европейского университета
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
17:29 (мск), источник: Sputnik.md

Депутаты не смогут утаивать информацию о полученных подарках

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Депутаты, советники и чиновники секретариата парламента должны будут в пятидневный срок декларировать все получаемые ими символические подарки. Это предусматривает соответствующий регламент, утвержденный в понедельник постоянным бюро высшего законодательного органа Молдовы, сообщили в пресс-службе парламента.

Источник: Sputnik.md

Учетом и оценкой подарков займется специально созданная комиссия, которая проверит их приблизительную стоимость и сопроводительные документы. Если его стоимость будет менее тысячи леев, то подарок вернут получателю. В противном случае в течение 30 дней его можно выкупить за полную стоимость. Средства будут направлены в госбюджет.

Если подарок представляет научную, художественную или историческую ценность, которую определят эксперты в указанной сфере, то подарок передадут музею, библиотеке или другому учреждению, при этом уведомив министерство культуры.

Медали, знаки, награды, ордена и другие подарки такого рода под действие регламента не попадают.

Список задекларированных подарков ежегодно будут публиковать на сайте парламента. Часть из них сохранят в музее высшего законодательного органа страны, что-то отдадут на благотворительность.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Внимание, родители: жвачка может спровоцировать суицид
ООН составила ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира
Киев ввел санкции против посетивших Крым европейских политиков
«Брексит» будет запущен 29 марта
Подсчитаны денежные потери россиян от продуктового эмбарго
Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных россиян
Польский суд приговорил россиянина к 4 годам тюрьмы за шпионаж
В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь