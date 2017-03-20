Депутаты не смогут утаивать информацию о полученных подарках

Учетом и оценкой подарков займется специально созданная комиссия, которая проверит их приблизительную стоимость и сопроводительные документы. Если его стоимость будет менее тысячи леев, то подарок вернут получателю. В противном случае в течение 30 дней его можно выкупить за полную стоимость. Средства будут направлены в госбюджет.

Если подарок представляет научную, художественную или историческую ценность, которую определят эксперты в указанной сфере, то подарок передадут музею, библиотеке или другому учреждению, при этом уведомив министерство культуры.

Медали, знаки, награды, ордена и другие подарки такого рода под действие регламента не попадают.