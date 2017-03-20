Языковые квоты на ТВ не коснутся вещающих в Украине иностранных каналов, — Нацсовет

«Закон касается лицензиатов Нацсовета — резидентов Украины, то есть тех телеканалов, которые используют радиочастотный ресурс, которые получили в принципе лицензии на вещание в Украине», — пояснил член Нацсовета.

При этом Костинский уточнил, что в случае, если иностранный телеканал, имеющий разрешение на вещание от Нацсовета, нарушает украинское законодательство, например закон о телевидении и радиовещании, закон об информации и др., или выступает против признания территориальной целостности Украины, то регулятор имеет право ограничить его вещание в кабельных сетях страны.

«Но при этом он остается доступным на спутнике, при этом есть возможность смотреть его через интернет. То есть это касается ограничения тех ресурсов, которые являются государственной собственностью, — радиочастотный ресурс и т. д. », — подчеркнул он.

Ранее Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 5313 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации». За документ проголосовали 244 парламентария.