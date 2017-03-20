Курды сообщили о создании российской военной базы на северо-западе Сирии

По данным агентства, Россия создает новую военную базу на северо-западе Сирии в районе города Африн. Кроме того, в рамках соглашения, российские войска обеспечат военную подготовку представителей курдского формирования.

Представитель группировки также отметил, что соглашение было подписано в воскресенье, в настоящее время российские войска и бронетехника уже прибыли в Африн.

Отряды народной самообороны контролируют территории на севере Сирии и ведут борьбу с боевиками запрещенной в России группировки ИГ.