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17:56 (мск), источник: RNS

Курды сообщили о создании российской военной базы на северо-западе Сирии

Россия и курдские Отряды народной самообороны заключили соглашение о совместной борьбе с терроризмом, сообщает Reuters со ссылкой на представителя группировки.

По данным агентства, Россия создает новую военную базу на северо-западе Сирии в районе города Африн. Кроме того, в рамках соглашения, российские войска обеспечат военную подготовку представителей курдского формирования.

Представитель группировки также отметил, что соглашение было подписано в воскресенье, в настоящее время российские войска и бронетехника уже прибыли в Африн.

Отряды народной самообороны контролируют территории на севере Сирии и ведут борьбу с боевиками запрещенной в России группировки ИГ.

Комментарии
10
Валерий Малютин
амерам не нужно бороться с терроризмом, т.к, 11 сентября там был вовсе не терракт
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Сергей Иванов
Хорошая новость.
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Илья Конор
Россия одна борется с терроризмом как будто у нас был теракт 11 сентября
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