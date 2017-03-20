Курды сообщили о создании российской военной базы на северо-западе Сирии
Россия и курдские Отряды народной самообороны заключили соглашение о совместной борьбе с терроризмом, сообщает Reuters со ссылкой на представителя группировки.
Россия и курдские Отряды народной самообороны заключили соглашение о совместной борьбе с терроризмом, сообщает Reuters со ссылкой на представителя группировки.
По данным агентства, Россия создает новую военную базу на
Представитель группировки также отметил, что соглашение было подписано в воскресенье, в настоящее время российские войска и бронетехника уже прибыли в Африн.
Отряды народной самообороны контролируют территории на севере Сирии и ведут борьбу с боевиками запрещенной в России группировки ИГ.