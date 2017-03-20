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18:09 (мск), источник: ЮГА.ру

Путин присвоил губернатору Кубани орден Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева орденом Александра Невского.

Источник: ЮГА.ру

Глава Кубани удостоен ордена за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу, говорится в указе главы государства на официальном интернет-портале правовой информации.

Также ордена Александра Невского удостоились заместитель министра юстиции РФ Али Алханов и бывший генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Член Совета Федерации Федерального собрания от Республики Дагестан Сулейман Керимов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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