Европейские политики не нашли угроз в Крыму

Сербский политик пояснил, что на своем опыте знает, сто такое блокады и санкции, поскольку Сербия сама находилась в подобной ситуации. Поэтому он поблагодарил крымчан за возможность встретиться с государственными деятелями Крыма и самим увидеть, как реально функционирует власть на полуострове.

— Нет более слепых, чем те, кто не желает видеть, — заявил Боич. — Всем присутствующим здесь четко понятно, что никаких угроз в Крыму не существует. Единственное, что не устраивает Запад, — это сильная, мощная Россия. Образно говоря, западные лидеры сегодня устраивают пожары по всему миру, а затем тушат их дизельным топливом. Для сербских депутатов большая честь быть в Крыму, мы не боимся никаких санкций, которыми нам угрожает Украина.

На встрече в Госсовете иностранные гости поинтересовались проблемами республики и настроениями ее жителей. В частности, зарубежных парламентариев волновали темы правового статуса Крыма в составе РФ, представительства крымских татар во власти, проявлениях исламского радикализма среди молодежи и строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Напомним, в Крыму с визитом находится делегация депутатов национальных и Европейского парламентов, зарубежных политиков и политологов из Великобритании, Сербии, Чехии, Бразилии, Черногории и Киргизии. Официальный Киев уже ввел санкции против приехавших в Крым евродепутатов.