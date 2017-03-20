Сергея Мельникова утвердили в должности и.о. главы администрации Балтийского района

С 14 марта Сергей Викторович занимает пост и.о. заместителя руководителя администрации, а с 23 марта он приступит к исполнению новых полномочий. За его назначение проголосовали все 11 депутатов, присутствующие на заседании, сообщил корреспонденту Калининград.Ru глава Балтийского района Николай Плюгин.

По его словам, бывшая и.о. руководителя администрации Людмила Котачигова станет заместителем Сергея Мельникова.