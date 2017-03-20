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18:16 (мск), источник: Калининград.Ru

Сергея Мельникова утвердили в должности и.о. главы администрации Балтийского района

Сергея Мельникова утвердили в должности исполняющего обязанности главы администрации Балтийского района. Соответствующее решение приняли депутаты местного совета на заседании в понедельник, 20 марта.

Источник: Калининград.Ru

С 14 марта Сергей Викторович занимает пост и.о. заместителя руководителя администрации, а с 23 марта он приступит к исполнению новых полномочий. За его назначение проголосовали все 11 депутатов, присутствующие на заседании, сообщил корреспонденту Калининград.Ru глава Балтийского района Николай Плюгин.

По его словам, бывшая и.о. руководителя администрации Людмила Котачигова станет заместителем Сергея Мельникова.

«В ближайшее время мы объявим конкурс на замещение должности сити-менеджера, я думаю, это произойдёт на следующей неделе. Спешить нам некуда, но и затягивать не будем», — отметил Плюгин.

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