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17:56 (мск), источник: Volga News

Зампредседателя Самарского областного суда уходит в отставку

Заместитель председателя Самарского областного суда 65-летняя Людмила Вагулина подала заявление о прекращении ее полномочий судьи с 20 апреля 2017 года.

Согласно предварительной повестке, опубликованной на сайте высшей квалификационной коллегии судей РФ, заявление будет рассмотрено на заседании 27 марта.

В 1982 г. Вагулина закончила Куйбышевский Госуниверситет, получив квалификацию юриста, и начала карьеру судьей областного суда.

В 2002 г. ВККС присвоила ей первый квалификационный класс, а в 2008 г. Вагулина заняла кресло заместителя председателя Самарского облсуда. Согласно данным сайта ведомства, Людмила Михайловна руководит организацией работы судебной коллегии по гражданским делам первой инстанции, кассационной инстанции и рассмотрением жалоб в надзорном порядке.

За 2010 г. зампредседателя суда Людмила Вагулина заработала более 1,6 млн рублей.

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