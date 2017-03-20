Зампредседателя Самарского областного суда уходит в отставку

Согласно предварительной повестке, опубликованной на сайте высшей квалификационной коллегии судей РФ, заявление будет рассмотрено на заседании 27 марта.

В 1982 г. Вагулина закончила Куйбышевский Госуниверситет, получив квалификацию юриста, и начала карьеру судьей областного суда.

В 2002 г. ВККС присвоила ей первый квалификационный класс, а в 2008 г. Вагулина заняла кресло заместителя председателя Самарского облсуда. Согласно данным сайта ведомства, Людмила Михайловна руководит организацией работы судебной коллегии по гражданским делам первой инстанции, кассационной инстанции и рассмотрением жалоб в надзорном порядке.

За 2010 г. зампредседателя суда Людмила Вагулина заработала более 1,6 млн рублей.