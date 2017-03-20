ФБР начало расследовать слухи о связях Трампа с Москвой

Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми в ходе выступления перед Конгрессом, его слова приводит The Hill.

Могу вам пообещать, что мы будем собирать факты и смотреть, куда они нас приведут

В феврале в The New York Times вышла статья, в которой со ссылкой на источники в дипломатических кругах утверждалось, что члены предвыборного штаба Трампа контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки. Об этом, по словам авторов, свидетельствуют записи телефонных разговоров и перехваченные звонки.

По информации источников издания, в беседах принимали участие не только официальные лица штаба Трампа, но и другие сподвижники республиканца.

По информации источников издания, в беседах принимали участие не только официальные лица штаба Трампа, но и другие сподвижники республиканца.

С российской стороны в переговорах также участвовали представители руководства страны, не принадлежащие к спецслужбам. Имена участников консультаций и их содержание не уточнялись.

Демократы выступают за создание специального сенатского комитета по расследованию этих обвинений, или за назначение спецпрокурора для рассмотрения обстоятельств дела. Республиканцы эти инициативы блокируют, и демократам приходится работать самостоятельно.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.