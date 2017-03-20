Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В России поменяют расчет квартплаты
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
10Освобожденная Пальмира
1195-летие Ирины Антоновой
12Первая женщина в космосе
18:24 (мск), источник: Lenta.Ru

ФБР начало расследовать слухи о связях Трампа с Москвой

Спецслужбы США займутся расследованием информации о связи президента США Дональда Трампа с Москвой и предполагаемым вмешательством России в американские выборы.

Источник: Reuters

Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми в ходе выступления перед Конгрессом, его слова приводит The Hill.

Могу вам пообещать, что мы будем собирать факты и смотреть, куда они нас приведут
Джеймс Коми
директор ФБР

В феврале в The New York Times вышла статья, в которой со ссылкой на источники в дипломатических кругах утверждалось, что члены предвыборного штаба Трампа контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки. Об этом, по словам авторов, свидетельствуют записи телефонных разговоров и перехваченные звонки.

По информации источников издания, в беседах принимали участие не только официальные лица штаба Трампа, но и другие сподвижники республиканца.

С российской стороны в переговорах также участвовали представители руководства страны, не принадлежащие к спецслужбам. Имена участников консультаций и их содержание не уточнялись.

Читайте также
Трамп назвал Путина «крепким орешком»

Демократы выступают за создание специального сенатского комитета по расследованию этих обвинений, или за назначение спецпрокурора для рассмотрения обстоятельств дела. Республиканцы эти инициативы блокируют, и демократам приходится работать самостоятельно.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

Комментарии
6
Юрий 1
Флаг им в руки и перо в заднее место! Их хакеры из Франкфурта на Майне вмешивались в предвыборную борьбу. Пора сфотографировать 10000 американских хакеров и выдать в интернет их адреса!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Syber
Конгресс США искал искал - не нашел, ща ФБР будет рыться-копаться и тоже ничего не найдут, потом еще ЦРУ пошукает ...бедненькие сон наверно потеряли, аки пчелы все в трудах, заботах, денно и нощно ищут следы непонятно кого.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Syber
Троллят Дональда как хотят, а он ничего поделать не может...почему то!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле рассказали, возможен ли обмен Крыма
Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
Киев ввел санкции против посетивших Крым европейских политиков
Курды сообщили о создании военной базы РФ на северо-западе Сирии
Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных россиян
В Южном Судане разбился пассажирский самолет
Учитель потребовал убрать из храмов петиции против «Матильды»
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь