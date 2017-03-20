СБУ подготовила документ о запрете въезда в Украину участнице Евровидения от РФ, — Грицак

«Документ о запрете въезда подготовлен», — сказал Грицак, отвечая на соответствующий вопрос.

«Закон должен быть один для всех. Она не просто посетила Крым, она еще оставила следы в соцсетях, где она высказывалась по поводу Украины и власти, и взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая. Я считаю, она не должна приезжать в Украину», — добавил он.

РФ на песенном конкурсе «Евровидение-2017» будет представлять 27-летняя певица Юлия Самойлова, которая с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проверит достоверность информации о возможных визитах российской певицы и делегата от РФ на Евровидении-2017 Юлии Самойловой в Крым.

На сайте российского Первого канала появилось сообщение, что к ним поступило официальное подтверждение, что делегации РФ не запретят въезд в Киев. Однако сегодня данную информацию не подтвердили.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе телеканала, эта тема затрагивалась в передаче «Воскресное время».