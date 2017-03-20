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18:50 (мск), источник: 112.ua

СБУ подготовила документ о запрете въезда в Украину участнице Евровидения от РФ, — Грицак

Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете въезда в Украину участнице Евровидения от РФ Юлии Самойловой. Об этом во время общения со СМИ заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает «Интерфакс-Украина».

Источник: 112.ua

«Документ о запрете въезда подготовлен», — сказал Грицак, отвечая на соответствующий вопрос.

«Закон должен быть один для всех. Она не просто посетила Крым, она еще оставила следы в соцсетях, где она высказывалась по поводу Украины и власти, и взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая. Я считаю, она не должна приезжать в Украину», — добавил он.

РФ на песенном конкурсе «Евровидение-2017» будет представлять 27-летняя певица Юлия Самойлова, которая с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проверит достоверность информации о возможных визитах российской певицы и делегата от РФ на Евровидении-2017 Юлии Самойловой в Крым.

На сайте российского Первого канала появилось сообщение, что к ним поступило официальное подтверждение, что делегации РФ не запретят въезд в Киев. Однако сегодня данную информацию не подтвердили.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе телеканала, эта тема затрагивалась в передаче «Воскресное время».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что замена Юлии Самойловой на другого участника от России на Евровидении-2017 невозможна.

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