Киевляне требуют прекратить использовать в цирках города животных

«В цирках издеваются над животными! Их бьют. Звери никогда не видят солнца и не гуляют. Им не предоставляют качественную ветеринарную помощь», — утверждает автор петиции Алена Нестеренко. Всех животных, которые прекратят выступать в цирке, она предлагает передать в зоопарк.

Сейчас на рассмотрении Киевсовета находится поддержанная горожанами петиция о признании бездомных котов частью городской экосистемы. Им предлагают позволить свободно жить в подвалах, на чердаках и в других местах их постоянного пребывания, что поможет сократить численность в городе грызунов — крыс и мышей.