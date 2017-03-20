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18:46 (мск), источник: 112.ua

Киевляне требуют прекратить использовать в цирках города животных

Киевляне потребовали от городской власти обеспечить запрет на использование в цирковых постановках на территории города животных. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.

Источник: 112.ua

«В цирках издеваются над животными! Их бьют. Звери никогда не видят солнца и не гуляют. Им не предоставляют качественную ветеринарную помощь», — утверждает автор петиции Алена Нестеренко. Всех животных, которые прекратят выступать в цирке, она предлагает передать в зоопарк.

Сейчас на рассмотрении Киевсовета находится поддержанная горожанами петиция о признании бездомных котов частью городской экосистемы. Им предлагают позволить свободно жить в подвалах, на чердаках и в других местах их постоянного пребывания, что поможет сократить численность в городе грызунов — крыс и мышей.

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