Российская академия наук проведет выборы президента осенью

Источник: РИА Новости

Члены собрания также проголосовали за то, чтобы ходатайствовать перед правительством РФ о продлении полномочий действующего главы Академии наук Владимира Фортова, бывшего кандидатом на нынешних несостоявшихся выборах, а также президиума РАН и вице-президентов Академии наук.

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Сам Фортов перед этим просил общее собрание не ходатайствовать в кабинете министров о нем, чтобы его служебное положение не создавало бы конфликт интересов в процессе подготовки к новым выборам. «Каждый кандидат должен находиться в равных условиях», — подчеркнул Фортов в беседе с журналистами.

В таком случае исполнять обязанности главы РАН будет один из ее вице-президентов по согласованию с правительством.

Выборы президента РАН должны были пройти 22 марта. Кандидатами в президенты Российской академии наук были зарегистрированы действующий глава РАН академик Владимир Фортов, академики Владислав Панченко и Александр Макаров. В понедельник на общем собрании РАН они сняли свои кандидатуры. Это решение было принято ими для того, чтобы дать возможность доработать правила выборов президента РАН, сделав их более совершенными. Эту работу можно выполнить за полгода, поэтому сами выборы предложено сдвинуть на осень. Новый срок Срок новых выборов — не позднее 20 ноября — выбран по причине того, что по уставу РАН выборы должны состояться через полгода, но возможно продление этого срока на два месяца. Для того, чтобы не попасть в период летних отпусков, целесообразно провести выборы в ноябре, пояснил главный ученый секретарь президиума РАН Михаил Пальцев.

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Все три нынешних кандидата — Фортов, Панченко и Макаров — имеют право баллотироваться вновь, добавил Пальцев. РАН будет предлагать изменения в свой устав, и будущая система выборов ее главы будет более прозрачной и «позволит осуществить более эффективный отбор кандидатов», заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Ради будущего науки Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов призвал РАН «очень внимательно» отнестись к выбору своего президента, так как, по его словам, развитие отечественной науки определит будущее России.

«В нынешней ситуации мы вынуждены согласиться с переносом выборов», — сказал Алферов на общем собрании РАН.