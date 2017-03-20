Канду: Россия серьезно подошла к анализу ноты молдавских властей

Ранее представители правительства и парламента на встрече с послом России в Кишиневе передали ноту, в которой описано, как официальные лица республики останавливаются на въезде в РФ, якобы «допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб».

Российского посла проинформировали, что «пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию».

«Это, как утверждают российские коллеги, деликатный случай, поэтому они взяли время, чтобы проанализировать наши доводы и всю переданную нами информацию, дела и доказательства. Мы не хотим их торопить, чтобы они внимательно проанализировали ноту. Но хочу сказать, что мы были приятно удивлены сдержанной и конструктивной реакции официальных лиц РФ, как пресс-секретаря МИДа, так и замглавы внешнеполитического ведомства Григория Карасина, который недавно был с визитом в Молдове», — сказал Канду.

По его словам, вице-министр иностранных дел России «конструктивно и открыто высказался за решение проблемы».

«Надеемся, что в ближайшее время мы получим ответ», — добавил Канду.